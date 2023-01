Investitie noua la baza sportiva din Valea Domanului

RESIEsA - Primaria, Consiliul Local Resita si CSM Resita au investit aproximativ 50.000 de euro in modernizarea terenului sintetic cel mic de la baza sportiva din Valea Domanului! Acest teren va fi acoperit de un balon, iar copiii de la club vor putea sustine antrenamentele pe parcursul intregului an, indiferent de conditiile meteo de afara!"S-a montat un teren sintetic nou, cu dimensiunile de 50 metri lungime si 25 latime si urmeaza sa fie montat pana in data de 20 ianuarie si balonul. ... citeste toata stirea