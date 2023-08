RESIEsA - Primarul Ioan Popa i-a facut o oferta lui Calin Cheregi sa se intoarca la club si sa ocupe o functie in cadrul Centrului de copii si juniori din Valea Domanului!Popa a apreciat munca pe care a facut-o Cheregi la Centrul de copii si juniori, dar mai ales ca a reusit sa promoveze echipa de seniori in Liga 2, si de aceea incearca in aceasta perioada sa-l aduca pe antrenor inapoi la CSM Resita."As vrea sa nu trec peste multumirile pe care i le aduc lui Calin Cheregi, deoarece prin ... citeste toata stirea