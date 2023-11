RESIEsA - Juniorii 3 de la CSM Resita au un parcurs perfect pana acum in campionat, iar elevii pregatiti de Ilie Vaidasigan si Irinel Dumitru sunt lideri in Seria K, fiind la egalitate de puncte cu SCM Politehnica Timisoara! Ambele echipe au acumulate 12 puncte, dar formatia din Timisoara are un golaveraj superior. Cele doua formatii se vor intalni la finalul acestei saptamani, pe 26 noiembrie, la Resita, in derby-ul Seriei K!"Am reusit sa batem in prima etapa pe LPS Banatul Timisoara, apoi ... citeste toata stirea