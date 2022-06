Juniorii de la CSM Resita, amical cu Dinamo

RESIEsA - Grupa de juniori 2008-2009 de la CSM Resita, antrenata de Calin Cheregi, a cedat pe teren propriu, scor 0-3, in partida amicala cu Dinamo Bucuresti!"Am avut o actiune reusita cu un adversar care produce un fotbal bun si de calitate. Am fost bucurosi ca am fost alesi sa jucam cu un club care are o academie puternica de copii si juniori si ma refer aici la Dinamo Bucuresti. De aici rezulta faptul ca ceea ce s-a intamplat in ultima perioada in centrul nostru de copii si juniori nu a ... citeste toata stirea