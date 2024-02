Juniorii III de la CSM Resita merg in Grupa Valoare

RESIEsA - Chiar daca mai sunt inca doua etape de disputat, juniorii III de la CSM Resita au reusit sa se califice in Grupa Valoare si sunt in primele 24 de echipe din tara! In ultima etapa, handbalistii pregatiti de Ilie Vaidasigan au castigat cu 40-20 (22-9) cu Scoala Generala Nr. 7 din Timisoara si au acum 20 de puncte, in 12 meciuri. Lider este SCM Politehnica Timisoara, cu 24 de puncte!"Suntem calificati 100% in Grupa Valoare, chiar daca mai avem de disputat inca doua meciuri. Vom mai ... citește toată știrea