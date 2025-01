Juniorii si arbitrii, plusurile AJF Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Seful AJF, Viorel Lolea, se bucura de faptul ca fotbalul juvenil din judet este in crestere, mai ales la numarul de echipe!"La capitolul copii si juniori, suntem foarte bucurosi ca practic am dublat numarul de echipe. Reamintesc ca am luat o decizie destul de dura la vremea respectiva. Practic, am obligat toate echipele de Liga a V-a ca, la inscrierea in competitie, sa aiba in cadrul clubului cel putin o echipa de copii si juniori. Deocamdata avem cantitate. Speram ca in anii ... citește toată știrea