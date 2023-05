RESIEsA - Campionatul National de karate WUKF +13 ani a avut loc in perioada 20-21 mai, fiind inca o etapa incununata cu succes pentru sportivii resiteni! In Brasov, la Olympic Ice Rink, s-au aliniat 467 de sportivi, de la 58 de cluburi, cu 818 intrari!Sportivii de peste 13 ani, legitimati la CSM Resita, au mai adaugat in palmaresul lor alte noi trei titluri de campioni nationali si unul de vicecampion!"Dupa doua zile destul de grele si multi concurenti la fiecare categorie, ne mandrim cu ... citeste toata stirea