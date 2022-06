Kickboxerii caraseni, pe podium la Bucuresti si Ploiesti

CARAS-SEVERIN - Kickboxerii resiteni, antrenati de maestrul Gheorghe Cirlea, au facut parte din lotul judetului format de maestrul Adrian Lungu de la Otelu Rosu!Sportivii caraseni au participat la Campionatul National de KEMPO K1 de la Bucuresti. Ca de obicei, kickboxerii s-au intors acasa cu medalii obtinute prin: Simescu Andrei, in varsta de 9 ani, categoria 37 kg, locul 2, Chisalita Raul, in varsta de 10 ani, categoria 37 kg, a castigat piramida si a obtinut locul 1, Doroftei David, in ... citeste toata stirea