Kickboxerii de de CSM Resita i-au speriat pe englezi

RESIEsA - Sportivii legitimati la CSM Resita, sectia arte martiale mixte de contact, au participat in perioada 1-4 noiembrie la Campionatul Mondial WKA din Anglia, de unde s-au intors cu mai multe medalii!"Sportiva Costea Maria, in varsta de 14 ani si -43.1 kg a participat la patru probe la categoria 46 kg. Probele au fost in sistem piramidal K1-Box-Low Kick Kickboxing -kick light, iar sportiva noastra a reusit sa fie finalista in toate cele patru finale de la probele unde a concurat, ... citeste toata stirea