Kickboxerii de la CSM Resita, cinci medalii la "Cezar Fight Championship"

RESIEsA - Sportivii resiteni antrenati de Gheorghe Cirlea au participat la gala "Cezar Fight Championship" de la Alba Iulia!"Competitia de kickboxing a fost organizata de echipa Paul Florean. Multumim pentru buna organizare, iar la fiecare categorie au fost puse in joc centuri in sistem piramidal. Copiii mei si-au dorit mult aceste centuri, s-au pregatit intens si iata ca rezultatele au aparut! Din cei sase sportivi inscrisi in competitia pentru centuri, avem cinci campioni nationali", este ... citeste toata stirea