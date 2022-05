Kickboxerii de la CSM Resita, de sapte ori pe podium la Bucuresti

RESIEsA - CSM Resita (arte martiale de contact) a participat sambata, 7 mai, la Cupa DFS Tellur, organizata in Bucuresti, in sala de sport Rapid! Rosso-nerii, antrenati de Gheorghe Cirlea, au urcat de mai multe ori podium, aproape toti sportivii intorcandu-se la Resita cu locurile I sau II!Simescu Andrei, in varsta de 9 ani si cantarind 37 de kg, a luptat la categoria C (incepatori) si a obtinut locul I, Doroftei David, in varsta de 10 ani si cantarind 45 kg, a luptat la categoria B si a ... citeste toata stirea