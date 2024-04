Kinder Cup, in premiera si la Baile Herculane

CARAS-SEVERIN - Traditionala competitie la fotbal juvenil Kinder Cup si-a extins aria in tot judetul, iar la sfarsitul acestei saptamani va avea loc si prima editie de la Baile Herculane! Ultima a fost organizata la Maureni, iar acum, in premiera, va fi si in statiunea de pe Valea Cernei!Turneul va fi destinat copiilor nascuti in anul 2015, fiind asteptate mai multe echipe din judetele invecinate. "Clubul Mundo Resita, in colaborare cu Primaria Baile Herculane, va organiza in perioada 13-14 ... citește toată știrea