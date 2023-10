CARAS-SEVERIN - O noua editie a Kinder Cup va avea loc duminica, 8 octombrie, in localitatea Mehadia! La aceasta competitie juvenila vor participa echipe din Caras-Severin, Timis si Mehedinti! Turneul este organizat de clubul Mundo, in parteneriat cu Primaria Mehadia si Asociatia Judeteana de Fotbal Caras-Severin!"Va fi un turneu adresat copiilor nascuti in anul 2016. Alaturi de echipa gazda, Mundo Valea Cernei, va fi prezenta filiala Mundo Resita, precum si colegii si prietenii nostri de la ... citeste toata stirea