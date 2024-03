Kinder Cupa Maureni se va desfasura la finalul acestei saptamani

MAURENI - Editia din acest an a competitiei Kinder Cup Maureni la fotbal juvenil se va desfasura la finalul acestei saptamani, fiind asteptate 14 cluburi participante din sud-vestul tarii!Aproximativ 150 de copii nascuti in anul 2017 vor lua parte la editia a IV-a a turneului organizat de Mundo Resita si de Primaria Maureni."Ca o premiera fata de editiile anterioare, la cea din acest an, datorita numarului mare de colegi si prieteni care au raspuns prezent la acest turneu, vom avea o ... citește toată știrea