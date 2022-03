Kinders Cup Maureni la fotbal juvenil, editia 2022

MAURENI - Editia 2022 a competitiei Kinders Cup Maureni la fotbal juvenil va avea loc duminica, 20 martie, pe terenul sintetic din comuna caraseana! Turneul se adreseaza copiilor nascuti in anul 2012, iar evenimentul va fi organizat de clubul Mundo Resita!"Incepand cu ora 9:00, pe terenul sintetic din Maureni vom organiza un turneu pentru copiii nascuti in anul 2012. Avand in vedere faptul ca in aceasta iarna au fost organizate turnee pentru grupele de 2009, 2011 si 2013, generatia de 2012 a ... citeste toata stirea