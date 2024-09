La Caransebes, scorul Ligii a V-a

CARANSEBES - A fost 16-1 in confruntarea CSM Caransebes-CS Ciclova Romana, desi s-au jucat doar 62 de minute in meciul contand pentru etapa cu numarul 4 din Liga a V-a Caras-Severin!O competitie care, trebuie spus, nu ajuta cu mare lucru fotbalul carasean, protagonistii, unii incaruntiti pe la tample sau mai rotunjori, ajungand cu greu in deplasari si jucand mai mult din placere. Asa s-a intamplat si duminica la Caransebes, cand cei de la Ciclova Romana (care merita tot respectul ca au batut ... citește toată știrea