La doua sutimi de aur, la doua puncte de europene

RESIEsA - La Campionatul National de atletism in sala, Cristi Roiban, sprinterul resitean, a reusit o performanta remarcabila: medalia de bronz in proba de 60 de metri, stabilind un personal best de 6.73, care i-a adus atletului 1111 puncte, rezultatul fiind o medie de 1098 de puncte pe profilul sau. Daca ar fi avut 1100 de puncte, atletul resitean s-ar fi calificat la competitiile europene!Desi si-a imbunatatit timpul, sportivul a ratat calificarea la Campionatul European de sala pentru doar ... citește toată știrea