BOCSA - Fotbalista originara din Bocsa a reusit o noua performanta notabila si a promovat cu echipe Apulia Trani in Serie B din Italia. Laura Rus a contribuit in mare masura la atingerea obiectivului echipei sale prin numarul de goluri marcate si prin pasele decisive oferite!"Atunci cand muncesti, visele chiar devin realitate! Am obtinut promovarea in Serie B cu ... citeste toata stirea