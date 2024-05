Laura Rus, campioana a Romaniei cu Farul Constanta

BOCSA - Fotbalista din Bocsa a castigat titlul de campioana nationala cu formatia Farul Constanta! Acesta a fost si primul sezon al Farului in prima liga feminina. Formatia din Constanta a oprit seria de 12 titluri consecutive obtinute de echipa din Cluj!"S-a auzit fluierul final din partida cu Universitatea Cluj. O partida in care ne-am impus cu scorul de 2-1, o partida care a notat o noua campioana a Romaniei, dupa poate multi ani. Ma bucur din suflet sa fiu campioana in tara mea. Pentru ... citește toată știrea