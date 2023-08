RESIEsA - In cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Judetene de Fotbal Caras-Severin s-a convenit ca Liga a IV-a sa inceapa in primul weekend din luna septembrie!"Am avut intalnirea de lucru cu reprezentantii de la Liga a IV-a, le multumesc pe aceasta cale, deoarece iarasi am avut prezenta de 100%. Aceasta este dovada ca toti membrii afiliati sunt implicati si dornici sa performeze in fotbal. Am stabilit data de 3 septembrie ca data de start pentru echipele de Liga a IV-a. Prima etapa de Cupa ... citeste toata stirea