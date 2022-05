Liga Nationala? Poate la anul! CSM Resita nu se inscrie in Liga Zimbrilor!

RESIEsA - Cei care se ocupa de destinele echipei de handbal au luat decizia ca CSM Resita sa nu se inscrie din sezonul viitor in Liga Nationala! Motivele? Nu exista destui juniori I la club, iar actuala echipa nu ar rezista in Liga Zimbrilor!"Am primit multe intrebari legate de liga in care vom juca din sezonul viitor, avand in vedere faptul ca am terminat pe primul loc acest play-off de promovare. Am avut o sedinta cu Mihai Rohozneanu, Radu Bote si cu jucatorii ca sa stim si parerea lor. ... citeste toata stirea