Liliana Dragomir a castigat semimaratonul de la Timisoara

CARANSEBES - Liliana Dragomir s-a impus in semimaratonul de 21 de km organizat la Timisoara, iar pentru a-si completa antrenamentul, atleta a mai parcurs in 14 km!"In cadrul LIBERTY UVT Maraton, desfasurat in Timisoara in weekendul 28-29 septembrie 2024, tinerii atleti au obtinut performante impresionante, stabilind noi recorduri personale. Sambata, in proba de 2 km, Buta Giulia, Fiat Ariana, Ghiorghioni Raluca si Ifrim Nikolas s-au remarcat prin rezultate foarte bune, fiecare ... citește toată știrea