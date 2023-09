CARANSEBES - Fondista Liliana Dragomir a participat recent la Running Festival, unde a concurat in proba de 10 km alergare pe sosea impotriva celor mai bune sportive din lume, cursa in care s-a stabilit si un nou record mondial. Ea s-a clasat la final pe 3 in clasamentul elitelor din Romania, iar la general pe locul 14!"Liliana a alergat, la Brasov Running Festival, in cursa de elite de 10 km, unde s-a clasat pe locul 14 si a concurat impotriva elitelor lumii. Chiar in cursa fetelor de 10 km ... citeste toata stirea