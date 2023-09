CARANSEBES - De asemenea, fondista de la CSM Caransebes s-a clasat pe locul IV la individual in competitia ce a avut loc la Bitola, in Macedonia!"A avut loc, in Macedonia, Campionatul Balcanic de Semimaraton, de 21 de km, unde Romania a avut trei sporivi: Stefan Gavril la baieti, care a si luat la individual medalia de bronz, iar la fete Alina Eremia si Liliana Dragomir. Liliana s-a clasat pe locul IV, iar Alina pe V si au obtinut locul II cu echipa Romaniei. Liliana nu a alergat un timp bun, ... citeste toata stirea