Liliana Dragomir, prima la Bucharest 10K Grand Prix

CARANSEBES - Sportiva Liliana Dragomir a obtinut primul loc la competitia internationala Bucharest 10K Grand Prix, editia a II-a! Atleta caransebeseana s-a impus in cursa de 10 km alergare pe sosea fara prea mari emotii, avand in vedere faptul a avut un avans de peste un minut fata de sportiva de pe locul 2!"Liliana a participat la acest concurs international, pe care l-a si castigat in fata unor alergatori din multe tari, cum ar fi Anglia, Kenya, Italia, Spania sau Moldova. Au fost peste ... citește toată știrea