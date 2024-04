Liliana Dragomir, vicecampioana nationala la 10.000 de metri

CARANSEBES - Atleta Liliana Maria Dragomir a cucerit medalia de argint si a devenit vicecampioana nationala in cursa de 10.000 de metri, competitie ce a avut loc pe stadionul din Targu Jiu!"Emotii puternice la Campionatul National de 10.000 de metri! Inca nu pot exprima in cuvinte tot ce simt in acest moment. Locul 2 este rezultatul unei munci asidue si a dorintei arzatoare de a ajunge pe podium. Multumesc din inima tuturor celor care m-au sustinut si au facut posibil acest moment minunat. ... citește toată știrea