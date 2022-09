"Locomotivele" s-au impus fara emotii la Cluj

RESIEsA - Resita Locomotives a invins la finalul saptamanii trecute cu scorul de 19-0 formatia Cluj Crusaders, in etapa a II-a a Campionatului National de fotbal american!"Suntem foarte bucurosi ca am reusit sa castigam la Cluj, mereu meciurile cu ei sunt intense. Crusaders este o echipa foarte puternica. In acelasi timp, sa jucam cu ei este o adevarata placere, pentru ca sunt jucatori fair-play, avem parte de meciuri tari si avem un respect deosebit pentru echipa din Cluj. Ii felicit pentru ... citeste toata stirea