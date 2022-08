Lucian Dobre: Mi-ar fi placut sa jucam cu CSM Resita!

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a fost repartizata in Seria a VII-a a Ligii 3, alaturi de FC Progresul Ezeris, iar CSM Resita a fost trimisa sa joace contra echipelor din Arad si Timis!Echipa pregatita de Lucian Dobre are ca obiectiv abordarea fiecarui meci la victorie, iar antrenorul considera ca meciurile cu Resita ar fi fost un castig in primul rand pentru spectatori. Alaturi de Lupac si Ezeris, din Seria a VII-a mai fac parte CS Gilortul Targu Carbunesti, CS Armata Aurul Brad, CSM Deva, ... citeste toata stirea