Lucian Dobre nu mai este antrenorul Lupacului!

LUPAC - AFC Vointa Lupac s-a despartit dupa doar cateva luni de antrenorul Lucian Dobre!Ajuns pe banca "croatilor" in vara anului 2022, Lucian Dobre a obtinut cu Vointa Lupac sase succese, trei egaluri si a pierdut de sase ori, reusind sa acumuleze 21 de puncte. Lupacul este pe locul 6, mai sunt trei etape de disputat, dar nu mai are sanse la play-off si va juca in play-out-ul Ligii 3."Clubul nostru anunta despartirea de Lucian-Mihail Dobre! Multumim, Lucian Dobre! Clubul nostru a ajuns la ... citeste toata stirea