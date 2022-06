Lucian Stefan, bronz la Campionatul Balcanic

CARANSEBES - Atletul Lucian Stefan, legitimat la Clubul Sportiv Scolar Caransebes si antrenat de Cristian Dragomir, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Balcanic de atletism in proba de 3000 de metri, concurs desfasurat in Muntenegru!Delegatia Romaniei a fost formata din 39 de sportivi, iar aceasta editie a Campionatului Balcanic rezervata cadetilor a fost a XIX-a."Dupa o calatorie cu peripetii, Lucian a castigat medalia de bronz la Campionatul Balcanic de Atletism, U18, la Bar, in ... citeste toata stirea