CARANSEBES - Tanarul atlet de la CSS Caransebes (foto - in fruntea cursei) a ocupat locul 4 in proba de 3.000 de metri la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) de la Maribor, o adevarata olimpiada a tinerilor europeni sub 18 ani!Fondistul pregatit de antrenorul federal Cristian Dragomir a ratat la mustata o medalie, pentru doar cateva zecimi de secunda, chiar daca a terminat cursa cu record personal (8:22.79), foarte aproape de recordul national."Ma gandesc cat de aproape de ... citeste toata stirea