Lucian Stefan, locul VI la Cupa Europei U20

CARANSEBES - Atletul caransebesean, in varsta de doar 16 ani, a fost cronometrat cu timpul de 31:57 de secunde la Cupa Europei U20 de alergare pe sosea!"Lucian Stefan, atletul nostru, s-a clasat pe locul 6 la Cupa Europei U20 de alergare pe sosea, concurs desfasurat la Oderzzo, in Italia, cu echipa Romaniei, in clasamentul pe echipe. Lucian a alergat cu timpul de 31:57 de secunde, reusind un Personal Best, cea mai buna performanta a echipei noastre. Colegii lui, Ihnatiuc si Savlovschi, au ... citeste toata stirea