Lucian Stefan s-a impus la UVT LIBERTY MARATHON

CARANSEBES - Dupa ce, in urma cu o saptamana, sportivul legitimat la CSS Caransebes a cucerit doua medalii de bronz, la Under 23 si Under 20, la Nationalele de 10 km, Lucian Stefan a reusit sa castige si cursa de 10,5 km la UVT LIBERTY MARATHON!"La Timisoara s-a desfasurat UVT LIBERTY MARATHON si bineinteles ca CSS Caransebes a avut atleti care s-au comportat foarte bine. Lucian Stefan (foto stanga) a castigat proba de 10,5 km la categoria open in 34:55,0s, iar colegii lui au urcat pe podium ... citește toată știrea