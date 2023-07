CARANSEBES - Aflat in plina ascensiune, tanarul atlet Lucian Stefan are un obiectiv indraznet pentru competitia majora de la finalul lunii iulie. La ultimele concursuri la care a participat nu a ratat podiumul, iar acest fapt il face pe Lucian sa se gandeasca la o medalie cat mai stralucitoare la FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European)!Atletul Clubului Sportiv Caransebes a fost intr-o scurta vacanta, iar de pe 14 iulie se va prezenta la Izvorani, acolo unde are loc ... citeste toata stirea