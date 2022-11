Lupacul lui Lucian Dobre, victorie la scor

LUPAC - AFC Vointa Lupac s-a impus sambata, 12 noiembrie, cu scorul de 4-0, in confruntarea cu CS Armata Aurul Brad, din etapa a XII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Carasenii au marcat prin Urdea ("dubla" in minutele 46 si 59), Danci (minutul 22) si V. Lolea (minutul 72)!"Am obtinut o victorie la scor si este adevarat faptul ca am folosit mai multi tineri. Se pare ca avem calitate la nivelul tinerilor pe care ii avem in lot. Unii deja au confirmat, iar altii probabil mai au nevoie de putin timp. ... citeste toata stirea