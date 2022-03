Lupacul se impune pe final in fata Ezerisului

LUPAC - AFC Vointa Lupac a castigat sambata, 26 martie, cu scorul de 3-0, partida cu ACS Progresul Ezeris, in etapa a XVIII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Vointa a incheiat campionatul pe locul 3, cu 32 de puncte si va juca in play-off, iar Ezerisul este pe locul 7 si se va lupta in play-out pentru ramanerea in Liga 3!Golurile echipei antrenate de Bosco Visatovici au fost marcate de Danci (78), Popa (83) si Barbulescu (90+2). La scorul de 0-0, portarul Biraescu a reusit sa apere penalty-ul ... citeste toata stirea