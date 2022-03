Lupacul vrea macar un punct din deplasarea de la Targu Jiu

LUPAC - AFC Vointa Lupac va intalni vineri, 18 martie, de la ora 15:00, in deplasare, formatia ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a XVII-a a Ligii 3, Seria a VII-a!"A trecut meciul greu cu Resita si sper ca in saptamana de dinaintea jocului cu Pandurii 2 am reusit sa ridic moralul baietilor. Jocul cu Viitorul Targu Jiu 2 este de o importanta foarte mare si avem mare nevoie de punct sau puncte din aceasta deplasare. Trebuie sa mai acumulam puncte pentru a accede in primele patru ... citeste toata stirea