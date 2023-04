CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac va juca sambata, 29 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu CSO Retezatul Hateg, in etapa a V-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Echipa lui Enasescu a pierdut etapa trecuta, surprinzator, 1-2 cu Aurul Brad, dar isi doreste sa recupereze punctele pierdute in jocul de la sfarsitul acestei saptamani!Vointa este pe primul loc in play-out, cu 33 de puncte, iar Hategul este pe locul IV, cu 22 de puncte."Mergem la Hateg cu gandul de a face din nou un joc bun si de ... citeste toata stirea