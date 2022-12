Luptatorii juniori, ultima competitie din 2022

BAILE HERCULANE - Cupa "Hercules" la lupte a ajuns la editia a XXIV-a si s-a desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute la Baile Herculane!"Ultima competitie din acest an a avut loc in orasul Baile Herculane. Asociatia Judeteana de Lupte Caras-Severin, Clubul Sportiv Scolar Resita si Clubul Sportiv Municipal Resita au organizat o noua editie a Cupei Hercules la lupte. Ne-am bucurat sa vedem faptul ca de la an la an aceasta competitie a devenit tot mai competitiva, fiind unul dintre cele mai ... citeste toata stirea