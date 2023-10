RESIEsA - In perioada 12-15 octombrie s-a desfasurat, la Calarasi, Campionatul National de Juniori 4 si cel de U17, iar sportivii resiteni au urcat de mai multe ori pe podiumul de premiere!"Noi am participat la Campionatul National de juniori 4 lupte libere si lupte feminine cu sportivi legitimati la Clubul Sportiv Scolar Resita si la Clubul Sportiv Municipal Resita. La lupte libere am avut cinci baieti care s-au luptat cu medaliile pe masa. Carlos Radulescu a castigat titlul de campion ... citeste toata stirea