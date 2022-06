Magica Balta Caransebes, in fata barajului pentru promovare

CARANSEBES - ACS Magica Caransebes va juca sambata, 18 iunie, de la ora 18, in deplasare, primul joc al barajului pentru promovarea in Liga 3 cu CSO Retezatul Hateg! Returul este programat pentru data de 25 iunie, la Caransebes!"Putem scrie o noua fila in istoria fotbalului caransebesean! Meciul dintre ACS Magica Balta si CSO Retezatul Hateg este o reeditare a meciului de baraj din 1988; pe atunci echipa noastra se numea Foresta Balta-Sarata. Mansa tur se disputa, ca si acum 34 ani, pe ... citeste toata stirea