CARAS-SEVERIN - Magica Balta Caransebes a trecut cu scorul de 3-0 de CSO Anina, in finala Cupei Romaniei Caras-Severin! Marius Frent (minutele 26, 76), si Ion Fenes (minutul 44) au semnat reusitele caransebesenilor in partida disputata pe terenul sintetic din Valea Domanului!"Am facut un joc bun, la valoarea noastra, si am dovedit ca totusi suntem o echipa de rang superior. Eu cred ca putem evolua clar si in Liga 3, cu cateva improvizatii. Campionatul se mai joaca, dar sansele noastre sunt ... citeste toata stirea