Magica Balta este prima in judet si merge la baraj

CARANSEBES - ACS Magica Balta Caransebes, antrenata de Ion Bica, este campioana Ligii a IV-a Caras-Severin si va intalni la barajul pentru promovarea in Liga 3 formatia CSO Retezatul Hatet, din Hunedoara!Reprezentanta judetului Hunedoara va fi gazda in mansa tur, in data de 18 iunie, de la ora 18, iar echipa din Caras-Severin va organiza returul pe 25 iunie, de la ora 17:30.In Liga a IV-a, Magica Caransebes a castigat lupta pentru primul loc cu CSO Anina, antrenata de Nelu Badea."As dori ... citeste toata stirea