Magica Balta face scorul etapei si urca pe primul loc

CARANSEBES - Campioana a invins categoric Narcisa Zervesti, 9-1, dupa un joc in care caransebesenii au ratat multe alte ocazii!A fost un joc fara istoric chiar din primele minute, dupa ce fundasul oaspetilor Jurma a trimis balonul in propria poarta, deblocand tabela. Au urmat multe ocazii la poarta Zervestiului, insa abia spre finalul reprizei baltaretii s-au desprins prin golurile marcate de capitanul Bebe Fenes (penalty), Megheles si Birtea. 4-0 la pauza, iar in tribuna stadionului CFR se ... citește toată știrea