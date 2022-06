Magica Balta, invinsa clar la Hateg

CARANSEBES - ACS Magica Caransebes a pierdut sambata, 18 iunie, cu Retezatul Hateg, scor final 1-4, in turul barajului pentru promovarea in Liga 3!"Gugulanii" au avut un start bun de meci si au deschis scorul in minutul 21, prin experimentatul Gorita Negrei. Hategul, prin Pitigoi si Robert Popa, a intors scorul pana la pauza, 2-1, iar in partea secunda hunedorenii au transat in mare masura soarta acestui baraj. Robert Popa a reusit dubla in minutul 60, iar Pau in minutul 85 a stabilit scorul ... citeste toata stirea