CARAS-SEVERIN - In ultima etapa din acest an, Magica Balta a trecut de Narcisa Zervesti cu 5-3 si si-a consolidat pozitia de lider al Ligii a IV-a Caras-Severin. Partida s-a disputat pe stadionul Caromet, alta data o baza sportiva ingrijita, acum cu pomi crescuti prin gradenele tribunei!Balta a facut diferenta inca din prima repriza, prin tripla lui Megheles si golul fundasului Dutescu, Narcisa replicand prin reusita lui Seracin. S-a intrat la vestiare, adica sub batrana copertina a bancilor ... citeste toata stirea