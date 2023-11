CARANSEBES - Meciul etapei in Liga a IV-a Caras-Severin s-a disputat duminica pe terenul din Balta Sarata, acolo unde Magica a trecut clar de Nera Bogodint cu 3-0!Caransebesenii si-au facut jocul mai usor inca din start (minutul 2), fundasul Cheda reluand in plasa dupa un corner. S-a jucat apoi deschis, cu ocazii mai multe din partea gazdelor, iar in minutul 23, un alt fundas, Dutescu, a executat imparabil o lovitura libera si a facut 2-0 pentru Magica Balta. Oaspetii puteau reveni in joc ... citeste toata stirea