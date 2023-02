Magica Balta pierde testul de la Buzias

CARANSEBES - Liderul Ligii a IV-a Caras-Severin a fost invins la Buzias, de echipa de Liga 3, scor 4-1 in favoarea timisenilor, dupa o prima repriza foarte echilibrata!Directorul sportiv al caransebesenilor, Silviu Neghina, ne-a declarat ca baltaretii prefera sa-si masoare fortele cu adversari puternici, din esaloane superioare, pentru a vedea exact la ce nivel se afla jucatorii antrenati de Ion Bica si unde mai trebuie lucrat, in perspectiva barajului de promovare in Liga 3. Despre noii ... citeste toata stirea