Magica Balta rateaza doua penalty-uri si pierde la Peciu Nou

CARANSEBES - Trupa lui Bica, lider in Liga a IV-a Caras-Severin, a sustinut sambata primul amical al iernii pe terenul lui CSC Peciu Nou, antrenata de Sorin Gheju, care ocupa locul 2 in Liga a IV-a Timis!"Baltaretii" au reluat de cateva zile pregatirile si si-au programat meciuri tari pana la reluarea competitiei carasene. Liderul din Caras-Severin a mers la Peciu Nou, o echipa grea a seriei timisene, pe care au dominat-o clar in prima repriza, cand, din pacate, Gorita Negrei si noul sosit ... citeste toata stirea