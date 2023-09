CARAS-SEVERIN - FC Nera Bogodint a invins cu scorul de 3-2 pe CS Oravita, in cadrul etapei a III-a a Ligii a IV-a din Caras-Severin. Pentru Bogodint au marcat Casian Doana in minutul 30 si Marian Pisoi in minutele 47 si 50, iar de la Oravita au inscris Lucica Flavius in minutul 26 si Covaci in minutul 83!"A fost un meci greu si ne asteptam la asta, chiar daca Oravita venea dupa doua infrangeri care au fost impotriva ultimelor doua campioane judetene. Baietii s-au mobilizat bine, s-au daruit ... citeste toata stirea